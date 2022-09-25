Jorge Jesus antrenmana damga vurdu

4 günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus, futbolcularıyla birlikte koşu çalışmasına katıldı. 68 yaşındaki Portekizli hocanın attığı deparlar, oyuncularını bile şaşkına çevirdi.



Milli aranın ardından Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, 4 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Derbi mesaisine takımda kalan 12 oyuncusuyla devam etmek zorunda kalan teknik direktör Jorge Jesus, basına açık çalışmaya damgasını vurdu. Futbolcularıyla birlikte koşu çalışmalarına katılan Jesus'un performansı, öğrencilerini bile şaşkınlığa uğrattı.



MOTİVE EDİYOR



Özellikle sezon başında bizzat kendisinin transfer ettiği Arao ile yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı, Brezilyalı orta sahanın koşu saatini bizzat kendisi kurdu. Grup halindeki koşularda da takımına eşlik eden ve attığı deparlarla gençlere adeta taş çıkartan 68 yaşındaki Portekizli hoca, futbolcularını da bir yandan Beşiktaş maçına tüm gücüyle motive etmeye çalışıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ