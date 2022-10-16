Jorge Jesus, Ankaragücü taktiğini belirledi; 'Taviz yok'

Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Ankaragücü ile 17 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yakaladıkları çizgiyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz kim olursa olsun yapmak istediklerimiz aynı. Her zaman aynı oyunu sergilemeye ve kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yine 3 puan" dedi. Portekizli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde aralıksız maç yapmaları nedeni ile sakatlık riskini azaltmak için yine rotasyona gidecek..



ROTASYONA DEVAM EDECEK



UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü AEK Larnaca ile deplasmanda oynanan maçta yedek soyunan Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Bright- Osayi Samuel, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Emre Mor'dan en az 4'ünün başkentte ilk 11'de yer alması bekleniyor. Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'in de süre almasına kesin gözüyle bakılıyor... Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen (3G/1B) sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı planlıyor.



FORVETLER GÜLDÜRDÜ



Son yıllarda forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Kanarya'da bu sezon işler değişti. Henüz ekim ayında kadrodaki 5 forvet 22 gol attı. Valencia 11, Batshuayi 4, King 3, Pedro ile Serdar Dursun 2'şer kez fileleri havalandırdı.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ