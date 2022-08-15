Jorge Jesus: "Alışmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Alışmaya çalışıyorum'
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15 Ağustos 2022 21:18
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.

Yoğun tempoya alışmaya çalıştığını belirten Jorge Jesus "Büyük takımlar iki kulvarda mücadele etmek istiyorsa, yoğun takvim altından kalkmalı. Buraya geleli 2 ay oldu, bu takvime adapte olmaya çalışıyorum. Bu yoğun takvim de, gelişmenin parçası." dedi.

Sakatlarla ilgili konuşan Portekizli teknik adam "Sakat oyuncularımız iyileşiyor. Üç günde bir maç yaparken, çok fazla seçenek olması, hoca için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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