Jorge Jesus'a yeni sözleşme! Ali Koç'un hedefi istikrar

Fenerbahçe'de bir yandan lig ve kupa hedeflerine odaklanılırken, diğer taraftan da Teknik Direktör Jorge Jesus'un geleceği merak ediliyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik direktör konusunda sarı-lacivertli yönetim, devam etmeye sıcak bakıyor. Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jesus'la sözleşme yenileme konusunda istekli duruyor. Ancak burada son söz, 69 yaşındaki çalıştırıcıda olacak.Son yıllarda hoca konusunda yaşanan istikrarsızlık da camiada hoşnutsuzluk yaratıyor. Bu sebeple artık bir istikrar sağlanması hedefleniyor.Jorge Jesus'un devam etmek istemesi halinde kontrat yenileme çalışmaları başlayacak ve uzun vadeli bir plan ortaya konacak. Çünkü şu anda Avrupa ve dünya futbolunda iyi bir teknik direktör bulmak kolay değil...Jorge Jesus'un ayrılması halinde yeniden bir teknik direktör arayışı başlamak zorunda. 2021-22 sezonu başında Fenerbahçe'de bu durumun sıkıntısı yaşanmış, uzun arayışlar sonucu eski teknik direktörlerden Vitor Pereira ile anlaşılmıştı.Jorge Jesus gibi marka hocalarla anlaşma zemini bulmak da kolay değil. O nedenle Jesus'la devam etmek Fenerbahçe için en doğru seçim olarak görülüyor. Aynı zamanda deneyimli antrenör artık Türkiye'yi de tanıdı. Ligi ve rakipleri çok iyi bilen Jesus, İstanbul'a adapte oldu.Öte yandan geçen hafta Kadıköy'de 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi bir hayal kırıklığı yaratsa da, Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus hafta arasında Samandıra'da bir araya gelerek görüşmüştü.Jesus, Beşiktaş mağlubiyetinde sorumluluğu da üstlenmişti. Ali Koç ve Jesus, mevcut hedefler doğrultusunda daha çok çalışarak, son ana kadar yarışta kalmalarını doğru bulmuştu. Hem ligde şampiyonluk yarışında hem de kupada final yolunda devam eden tek zirve adayı takım da şu anda Fenerbahçe...