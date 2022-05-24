Gaziantep'te Sa Pinto'nun yardımcılığını yapan Jose Dominguez, "Jesus, Fenerbahçe'de başarılı olur! Ancak sadece iyi sonuç yetmez, taraftarlar kaliteli, hücum futbolu da isterler. Ayrıca oyuncuların direkt başkanla konuşabilmesi de bir sorun" diye konuştu.



2020-21 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'u Ricardo Sa Pinto çalıştırmıştı. O dönem yardımcılarından biri olan Jose Dominguez, vatandaşı Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasını değerlendirdi, tavsiyelerde bulundu. Dominguez, "Türk taraftarlar futbolu yaşıyor. Jorge, İstanbul'da, Flamengo'dakine benzer bir atmosfer bulacak. Türkiye'de taraftarların coşkusu çok çabuk tavan yapabiliyor. Sakin olan atmosfer bir anda yükseliyor. Eğer Jesus orada başarılı işlere imza atarsa, Fenerbahçe taraftarı için Tanrı olur! Bu çok çılgınca" ifadelerini kullandı.



Portekizli antrenör, vatandaşına ilginç bir uyarıda bulunarak, "Türkiye'de başa çıkması gereken önemli bir konu var. Futbolcuların düşünceleri ve ne dedikleri çok önemli. Birçok oyuncu doğrudan başkanla iletişime geçip, konuşabiliyor. Bu da teknik direktörlerin işini fazlasıyla zorlaştırıyor" dedi.



'Finansal garanti almıştır'



Dominguez, "Ayrıca özellikle yabancı hocalar için iyi sonuçlarla başlangıç yapmak ve oynanan futbolun kalitesini artırmak çok kritik. Sadece kazanmaktan bahsetmiyorum, çünkü büyük takım taraftarları kaliteli, hücumu düşünen, rahat gol üreten bir takım istiyor. Jesus, Flamengo'da bunu başarmıştı" yorumunu yaptı.



48 yaşındaki çalıştırıcı, Jorge Jesus'un Türkiye'de zorlanmayacağını tahmin ettiğini dile getirip, "Jorge, bunun gibi mücadelelere daha önce de girişti. Ayrıca takımı yeteri kadar güçlendirecek finansal olanakların sözünü de aldığını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



