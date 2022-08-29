ÖNEMLİ BİR ADAY

Güney Amerika'dan gelen haberler Fenerbahçeli taraftarların moralini bozdu.Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Brezilya Futbol Federasyonu, Kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yolları ayırmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın yerine düşünülen isimlerin başında ise Jorge Jesus geliyor.Jesus'un aynı dili konuşması, Flamengo ile başardıkları nedeniyle önemli bir aday olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adam da daha önce yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirmişti. Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek.