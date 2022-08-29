Jorge Jesus'a Brezilya kancası!

2022 Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Tite ile yolları ayırmayı planlayan Brezilya Futbol Federasyonu'nun listesinin başında Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un olduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jorge Jesus'a Brezilya kancası!
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29 Ağustos 2022 08:31
Güney Amerika'dan gelen haberler Fenerbahçeli taraftarların moralini bozdu.

Brezilya ve Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Brezilya Futbol Federasyonu, Kasım ayında başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın ardından Tite ile yolları ayırmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın yerine düşünülen isimlerin başında ise Jorge Jesus geliyor.

ÖNEMLİ BİR ADAY

Jesus'un aynı dili konuşması, Flamengo ile başardıkları nedeniyle önemli bir aday olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adam da daha önce yaptığı açıklamada, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getirmişti. Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 

 

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