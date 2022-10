Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbisine Beşiktaş karşısında çıktı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Portekizli hoca, ligdeki 7. maçına da farklı bir on birle çıktı ve bu kulvarda vazgeçmediği 4 oyuncusu; Altay, Szalai, Ferdi ve Arao'ya yine formayı teslim etti.



Süper Lig'deki ilk derbisine Beşiktaş deplasmanında çıkan Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Jorge Jesus, kadro tercihi anlamında kendisinden beklenenleri yine gerçekleştirdi! Maç öncesi Jesus, "Rakibimiz kim olursa olsun fikirlerimiz her zaman aynı. Onlar da biz de şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin motivasyonu her zaman en üst seviyedir. Sonuçlar da bunun göstergesi" dedi. Bundan önce ligde oynanan 6 karşılaşmada da farklı 11'ler sahaya süren Jesus, Siyah Beyazlılar'ın karşısına da farklı isimlerle çıktı.



BU KEZ 3 DEĞİŞİKLİK



Portekizli hoca, ligde 5-0 kazanılan Alanyaspor maçına göre onbirde 3 değişiklik yaptı. Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor yedek soyunurken, bu isimlerin yerine uzun bir sakatlık sürecinin ardından yeniden takıma dönen Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique, Vodafone Park'ta sahadaydı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, ligde bundan önce çıkılan karşılaşmalarda vazgeçmediği 4 oyuncusundan yine taviz vermedi. Deneyimli teknik adam, bir kez daha kaleci Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve gelişiyle birlikte transfer edilen çok güvendiği Willian Arao'ya formayı verdi.



SERDAR AZİZ DERBİYLE DÖNDÜ



Kanarya'nın tecrübeli stoperi Serdar Aziz, bu sezon Avrupa Ligi grubunda da rakipleri olan ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştıkları ve 0-0 biten Dinamo Kiev mücadelesinde ilk resmi sınavına çıkmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan Serdar, tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında tam 75 gün sonra Beşiktaş maçıyla sahalara döndü. Bu sezon toplamda ikinci, Süper Lig'de deilk kez süre alan tecrübeli savunmacı, Vodafone Park'taki kapışmada iyi bir performans ortaya koydu.



ALTAY VE FENERBAHÇE İÇİN BİR İLK



Fenerbahçe'nin kaptanı ve kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş'a karşı 6. derbisinde (Daha önce 5 maç, 9 gol yedi) ilk kez kalesini gole kapattı. Altay, "Kazanmak için gelmiştik. Derslerimizi alıp, hocamızla beraber sıradaki maça hazırlanacağız. Kulağımızı kapatıp, işimizi yaptığımız sürece başarılı olacağız" dedi. Ayrıca Vodafone Park açıldığından bu yana Beşiktaş'ı bu sahada ligde hiç yenemeyen Kanarya da (5 beraberlik, 2 mağlubiyet), bu deplasmanda ilk kez gol yemedi.



BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI



Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bu sezon başında ezeli rakip Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı Lacivertliler adına ilk maçında Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev mücadelesinde 2-1'lik galibiyeti getiren golü atan Batshuayi, doğum gününde eski takımına karşı Vodafone Park'ta sahaya çıktı. Maça yedek başlayan Belçikalı forvet, 70'te oyuna girdi ve 83'te de sarı kart görerek mücadeleyi tamamladı.