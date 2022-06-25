Jorge Jesus, 5 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi. Bu oyuncularınveolduğu öğrenildi.Fenerbahçe yönetimi en kısa süre içinde bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.Bu arada Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın satışından da en az 3 milyon Euro gelir beklediği de gelen haberler arasında.vegibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacağı da ifade ediliyor.