Jorge Jesus, 5 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5 futbolcunun biletini kesti. Sarı Lacivertlilerde ayrılıklar yaşanacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus, 5 oyuncunun biletini kesti
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25 Haziran 2022 09:53
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi. Bu oyuncuların Meyer, Caulker, Tisserand, Lemos ve Novak olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi en kısa süre içinde bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.

Bu arada Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın satışından da en az 3 milyon Euro gelir beklediği de gelen haberler arasında.

Valencia, Zajc ve Gustavo gibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacağı da ifade ediliyor. 





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