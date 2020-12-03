Jorge Jesus: '3'lü savunmayı oynattığımda 30 yıl önceydi'

Benfica'nın deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus, son yıllarda 3'lü savunma anlayışına geçilmeye başlanması ile ilgili yorumunu yaptı.



Jesus bu sisteme yabancı olmadığını belirterek 3 kişilik savunma kurgusunu bundan 30 yıl önce uzun bir süre denediğini aktardı. Deneyimli hoca Jesus açıklamasında, "3'lü savunma sistemi daha yeni oturmaya başlıyor, ben bunu antrenörlüğümün ilk 10 yılında oynattım. Şimdi aradan 30 yıl geçti. Üzerinde çok çalışılması gereken bir sistemdir" diye konuştu.



Jesus Benfica'da bu sistemi oynatıp oynatmayacağı konusunda ise, "Benfica'nın oyunu bu sisteme kısa sürede adapte olabilecek durumda değil. Takımım için farklı planlarım var" diye konuştu.



5 yıllık aranın ardından yine Benfica'nın başına geçen Jorge Jesus, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Portekiz Ligi'nde 3. sırada olan Benfica aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup liderliğine oynuyor.



