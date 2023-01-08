Jorge Jesus 3'lü sistem tercih etti

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus 3'lü sistem tercih etti
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08 Ocak 2023 20:10
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.

Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.

Jesus, Galatasaray karşısında ise 3'lü savunma ile maça başladı.

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