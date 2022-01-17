Jordon Ibe, Adanaspor'da

Adanaspor, bir dönem Liverpool'da oynayan Jordon Ibe'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
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Jordon Ibe, Adanaspor'da
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17 Ocak 2022 18:57
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Jordon Ibe, daha önce İngiliz ekibi Liverpool ve Bournemouth'da forma giymişti.

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