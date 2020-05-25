Jordi Bertomeu: "EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin"

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanıyla ilgili olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Jordi Bertomeu: 'EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin'
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25 Mayıs 2020 12:59
THY EuroLeague'de sezonun geri kalanının oynanıp oynanmayacağı merak edilirken, önemli bir gelişme yaşandı.

EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, organizasyonda yer alan tüm takımlarla yaptığı görüşme sırasında 2019-2020 sezonunun iptalini önerdi.

Jordi Bertomeu'nun bu önerisine çok sayıda takımın sıcak baktığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

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