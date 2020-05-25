Jordi Bertomeu: 'EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin'

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanının oynanıp oynanmayacağı merak edilirken, önemli bir gelişme yaşandı.EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, organizasyonda yer alan tüm takımlarla yaptığı görüşme sırasında 2019-2020 sezonunun iptalini önerdi.Jordi Bertomeu'nun bu önerisine çok sayıda takımın sıcak baktığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.