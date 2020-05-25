Jordi Bertomeu: 'EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin'

THY EuroLeague'de sezonun geri kalanının oynanıp oynanmayacağı merak edilirken, önemli bir gelişme yaşandı.
EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, organizasyonda yer alan tüm takımlarla yaptığı görüşme sırasında 2019-2020 sezonunun iptalini önerdi.
Jordi Bertomeu'nun bu önerisine çok sayıda takımın sıcak baktığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, organizasyonda yer alan tüm takımlarla yaptığı görüşme sırasında 2019-2020 sezonunun iptalini önerdi.
Jordi Bertomeu'nun bu önerisine çok sayıda takımın sıcak baktığı belirtilirken, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın