Jordi Bertomeu: 'Bu yıl hisler daha yoğun, tebrikler Efes'

Avrupa'nın en büyük spor organizasyonlarından olan Turkish Airlines EuroLeague'in Final Four mücadeleleri bu sezon Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşti. Büyük çekişmeye sahne olan final maçında rakibi FC Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes EuroLeague kupasını da ilk kez müzesine götürmeye hak kazandı. CSKA Moskova'yı 83-73'lük skorla mağlup eden Olimpia Milano ise serinin üçüncüsü oldu.



Türk Hava Yolları Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, maçın hemen ardından MVP (Most Valuable Player-En Değerli Oyuncu) olarak seçilen Vasilije Micic, THY, yolcu sadakat programı Miles&Smiles'tan tam 1 milyon seyahat mili ödülünün de sahibi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Bizlere organizasyonumuz süresince yaşattığı unutulmaz anları ve ülkemize getirdikleri şampiyonluk kupasından dolayı Anadolu Efes'e tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Final Four serisinin en değerli oyuncusu olarak seçilen Vasilije Micic'i de tebrik ediyorum. Uzun yıllardır sporun birçok alanında var olan Türk Hava Yolları markasının, prestijli organizasyonlar ve kulüplerle birlikte anılmasını sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



EuroLeague Basketbol Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu da her yıl, Final Four'un bitiş düdüğünden sonra, bütün bir sezonun zirvesi olduğu için bir gurur duygusu yaşadıklarını ancak bu yıl bu hissin özel ve her zamankinden daha yoğun olduğunu itiraf etmek istediğini belirtti.



Bertomeu, "Covid-19 salgını hepimizi - kulüpleri, oyuncuları, antrenörleri, taraftarları, hakemleri ve tabii ki ortakları yeni bir çekişme içine aldı ve buna rağmen sonucun olağanüstü olduğunu gururla söyleyebiliriz. Bugüne kadarki en zorlu sezonu geçirdikleri için tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, 2021 Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Uzun süredir ortağımız olan Türk Hava Yollarına yıllardır bize verdiği destek için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Futbol, basketbol, golf, ragbi, kriket, buz hokeyi, bisiklet başta olmak üzere sporun birçok alanında önemi sponsorluklara imza atan Türk Hava Yolları, EuroLeague sponsorluğuna da uzun yıllardır devam ediyor.



UEFA Euro 2016'nın da resmi havayolu sponsoru olan Türk Hava Yolları, 2016'dan itibaren beş sene boyunca dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olan Super Bowl'da da yer aldı. Geçmişte Lionel Messi ve Kobe Bryant gibi dünyanın en önemli sporcularının ve Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Olympique Marseille gibi önemli kulüplerin havayolu sponsoru olan Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu'nun logosu, Türkiye'deki birçok kulübün Avrupa kupalarındaki maçlarında ve River Plate'in formasında yer alıyor.



Türkiye A Milli Futbol, Basketbol ve Voleybol takımlarının da sponsoru olan Türk Hava Yolları, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun da sponsorları arasında yer alıyor.



Bunlar ve daha fazlasıyla birlikte, 2013'ten bu yana profesyoneller için düzenlenen Turkish Airlines Open ve amatör golfçülerin de unutulmadığı Turkish Airlines World Golf Cup da yine bayrak taşıyıcı havayolunun spora ve sporcuya sağladığı güçlü desteğin örnekleri arasında yer alıyor.