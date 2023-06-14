Jordi Alba'ya dev talip!

Lionel Messi'yi kadrosuna katan Inter Miami, bir diğer dünya yıldızı Jordi Alba'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jordi Alba'ya dev talip!
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14 Haziran 2023 18:14
Lionel Messi transferiyle adından söz ettiren Inter Miami bir başka dünya yıldızına göz dikti.

Marca Gazetesinin haberine göre Inter Miami, Barcelona'dan ayrılan Jordi Alba ile görüşmelere başladı. 

İlk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, Alba ve Messi'nin geçmişte olduğu gibi tekrardan birlikte oynamaya çok yakın oldukları vurgulandı. 

Öte yandan İspanyol sol beke Arabistan ve İngiltere'den de ilgi olduğu ifade edildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

34 yaşındaki yıldız sol bek Jordi Alba, bu sezon Barcelona formasıyla 30 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

 

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