Jordi Alba: 'Lionel Messi'nin dönüşü harika olur!'

Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Lionel Messi, bu sezon Fransız ekibi ile çıktığı 35 resmi maçta 20 gol 18 asist kaydetti.

Barcelona'nın İspanyol sol beki Jordi Alba, Lionel Messi'nin Katalan ekibine dönmesi gerektiğini söyledi.Jordi Alba yaptığı açıklamada,dedi.Messi'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili de konuşan Jordi,açıklamasını yaptı.Barcelona Başkanı Joan Laporta, taraftarlarla fotoğraf çekildiği esnada kendisine sorulan, "Messi, Barcelona'ya gelecek mi?" sorusuna "Evet" cevabı verdi ve Barcelona taraftarları arasında heyecanı yarattı.