Jordi Alba, İtalya yolcusu

Inter ve Juventus, Barcelona forması giyen Jorbi Alba ile ilgileniyor. Katalan ekibi, 34 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda bonservis talep etmeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jordi Alba, İtalya yolcusu
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20 Mayıs 2023 17:33
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 17:34
Barcelona'nın deneyimli sol beki Jordi Alba, gelecek sezon kariyerine İtalya Serie A'da devam edebilir.

Sport'un haberine göre, Barcelona'nın ekonomik olarak tasarruf amaçladığı ve bu nedenle gelecek sezon Jordi Alba'yı kadroda düşünmediği aktarıldı.

Katalan ekibinin, 34 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.

Inter ve Juventus'un, deneyimli savunma oyuncusu ile ilgilendiği vurgulandı. Inter'in geçen sezon da Alba ile ilgilendiği ancak o dönem transferi tamamlayamadığı hatırlatıldı. Juventus temsilcilerinin de, Barcelona'nın oyuncuyla ilgili düşüncesini öğrendikten sonra devreye girdiği öne sürüldü.

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jordi Alba'nın ise takımdan ayrılmak istemediği vurgulandı.

Bu sezon La Liga'da 22 maça çıkan Alba, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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