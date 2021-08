Jordi Alba: 'İsteyen başkana sorsun, indirime gidiyorum'

İspanya La Liga devi Barcelona'nın yıldız sol beki Jordi Alba, hakkında çıkan "indirime gitmiyor" iddialarına sert bir şekilde çıktı.



Barcelona'nın kendisine 2-3 hafta önce ulaştığını söyleyen Alba, "Uzun süredir benim hakkımda haberler çıkıyor. EURO 2020'den önce başlamıştı hatta. Kulüp, bana 2-3 hafta önce ulaştı. Her zaman kulübe yardım etmek istedim ve kimsenin benden şüphe duymaması gerektiğini düşünüyorum. İsteyen başkana sorabilir. Hiç kimsenin benden şüphesi olmamalı. Ben her zaman doğruları konuşurum. Barcelona'yı seviyorum, ben burada büyüdüm. Temsilcilerim kulüple görüşüyor." dedi.



Barcelona'yı evi olarak tanımlayan tecrübeli futbolcu, "10 yılımı A Takım'da, 8 yılımı altyapıda geçirdim. Burası benim evim, her zaman yardım etmem gereken bir yuva. İnsanlar istediklerini düşünebilirler, bunu kontrol edemiyorum. Niyetimher zaman açıktı. Sadece Pique hepimizden önce maaşında indirime gitti, hepsi bu. Haberlerde yalanları görmek beni üzüyor. Barcelona'ya olan hislerimi gösterdiğimi sanıyordum. Bu kulüp bana çok şey verdi." ifadelerini kullandı.