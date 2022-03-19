Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Jordi Alba, El Clasico öncesi değerlendirmelerde bulundu.



İspanyol basınına konuşan Alba, "Real Madrid ile sezonun maçını oynayacağız. Şampiyonluk yarışına dahil olabilmemiz için bu maçta savaşmak zorundayız. Önceki maçlarda çok fazla puan kaybettik ve yarıştan geri kaldık. Ancak şimdi hislerimiz çok daha farklı. Xavi'nin gelmesiyle hem taraftar hem de takım daha motive duruma geldi. Tüm zorluklara rağmen Barcelona olarak ayaktayız." ifadelerini kullandı.



"XAVI, KULÜBÜ ÇOK İYİ TANIYOR"



Teknik direktörlük görevine Xavi'nin getirilmesini de değerlendiren Alba, "Xavi'nin takımın başına getirileceğini öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. O, bu kulübün bir efsanesi ve onun takımın başına getirilmesi soyunma odasında büyük bir etki yarattı. Barcelona'nın neye ihtiyacı olup olmadığını çok iyi biliyor ve onun varlığı oyunculara büyük bir özgüven aşılıyor." dedi.



SON DÜNYA KUPASI...



İspanya Milli Takımı ile katılacağı 2022 Katar Dünya Kupası'nın, kendisi için son Dünya Kupası olacağını söyleyen İspanyol futbolcu, "Eğer davet edilirsem benim için son Dünya Kupası olacak. İspanya Milli Takımı'nda harika hatıralarım var ve kadroda olmayı gerçekten çok istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.



33 yaşındaki Jordi Alba, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.





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