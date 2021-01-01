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Jordan'ın Wizards dönemindeki neşeli tavrını, eski koçu anlattı!

Washington Wizards'ın eski yardımcı koçu Brian James, Michael Jordan'ın Wizards dönemindeki neşeli tavrını detaylandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın eski yardımcı koçu Brian James, Michael Jordan'ın Wizards dönemindeki neşeli tavrını detaylandırdı.

James kısa süre önce Gordon Voit'ın YouTube kanalında bir röportaj yaptı ve Jordan'ın çok daha genç takım arkadaşlarıyla nasıl yürekten bağlandığını tartıştı:

"Her zaman onlarla makara yapardı ve her türlü şut oyunları, kapışmaları ve buna benzer şeyler yaparlardı. Para için olup olmadığını söylemiyorum, ona sen karar ver.

Ama gerçekten tanımadığı kimse yoktu. Eskiden antrenman odasında otururlardı ve birileri ona derdi ki, 'Bahse girerim telefonunda Janet Jackson'ın numarası yoktur'. O da 'Var tabii, haydi ama' derdi ve Janet Jackson'ı ararlardı."

"HERKES ONUNLA OYNAMAK İSTERDİ"

Jordan, yıllar içinde kazandığı tüm deneyimi takım arkadaşlarını kandırarak, kendilerinden binlerce dolar almak için kullanmıştı:

"Bulls'un uçaklarda oynadığı kart oyunlarını falan görmüşsünüzdür. Her zaman bir sürü eğlence vardı ve adamlar onunla oynamak isterlerdi. Çaylaklar özellikle oynamak isterlerdi. Senden daha fazla parası olduğunu biliyorsun, o yüzden hep bahsi yükseltirdi. Onlar da, koçları gibi o adamı idol almışlardı."


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