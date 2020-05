Jordan'ın ses kaydı ortaya çıktı!: "Isiah'yı takımda istemiyorum!"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas'ı 1992 Dream Team kadrosunda istemediğine dair ses kaydı ortaya çıktı!



Jordan ve Thomas'ın, "The Last Dance" belgeseli ESPN'de yayınlandığında rekabetleri tekrar gün yüzüne çıkmıştı. Belgeselin bir kısmı 1992'deki "Dream Team" üzerine yoğunlaşmıştı ve Jordan, Thomas'ın kadroda olmamasının ana nedeni olarak görülmüştü.



Belgeselde Jordan, Thomas'ın takıma alınmamasıyla bir ilgisi olduğunu reddetmiş olsa da, Jordan'ın bir keresinde "Dream Team Tapes"teki Jack McCallum'a Thomas'ın takımda olup olmadığını sorduğu, olduğu takdirde Barselona'ya gitmeyeceğini söylediği ortaya çıktı:



"(ABD takımı seçim komitesi üyesi) Rod Thorn beni aramıştı. 'Rod, Isiah Thomas takımdaysa oynamam' dedim. Bana güvence verdi. Hatta biliyor musun? Chuck da (Charles Barkley) Isiah'yı istemiyordu. Yani, Isiah ekibin bir parçası olmayacaktı."



Thomas ve "Bad Boy" Pistons ekibi, Detroit dışındaki pek çok kişi tarafından sevilmiyordu. Bazı kişiler, Boston Celtics efsanesi Larry Bird veya Los Angeles Lakers yıldızı Magic Johnson'ın da Thomas'ı "Dream Team"de istemediğinden şüphelenmişlerdi.



JORDAN'IN NEFRETİ HALA DİNMİŞ DEĞİL



Thomas'ın Pistons'ı ve Jordan'ın Bulls'u, oyun günleri boyunca yoğun ve fiziksel savaşlar geçirmişlerdi. Jordan, "The Last Dance"de, 1991 Doğu Konferansı Finalleri'nde Chicago'nun Detroit'i süpürmesinden sonra Pistons, Bulls'la el sıkışmadığı için, bu durumdan hala rahatsız olduğunu söylemişti:



"Onlardan nefret ediyordum, ve bu nefret bugün bile devam ediyor."