Jordan'ın, Kobe ile ilgili ilk yorumu!: "O Laker çocuğu bende"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi Kobe Bryant'a karşı ilk All-Star karşılaşmasından önceki tepkisi ortaya çıktı.



Popüler belgesel The Last Dance'in 5. bölümü bugün yayınlandı. Genellikle Jordan'ın Kobe ile olan ilişkisine odaklanan bölüm, hayranlara şu ana kadar serinin en iyi anlarından bazılarını izletti.



Bryant ve Jordan, NBA tarihinin en iyi oyunculardan ikisi ve Bryant, Jordan'ın kariyerinin sonlarına kadar bir yıldız olmamış olsa da, basketbol taraftarları iki efsanenin birkaç kez karşı karşıya geldiğini görecek kadar şanslılardı.



Vasat bir çaylak yılının ardından, Kobe 1998'de ilk All-Star maçına seçilmişti. Öte yandan, Michael Jordan 34 yaşında bir veterandı ve Bulls'u altıncı NBA şampiyonluğuna taşıma yolundaydı.



"O LAKER ÇOCUĞU, AĞIRLIĞINI KOYACAK"



Kariyerlerinin tamamen farklı aşamalarında olmasına rağmen, iki efsane isim, 1998 All-Star maçında karşı karşıya gelmişlerdi.



Jordan, genç Bryant'ın becerilerini kesinlikle fark ederken, kendisine karşı bire bir oynayacağını belirttiği video ortaya çıktı:



"O küçük Laker çocuğu, herkese karşı bire bir oynayacak. Oyununun akışında gitmiyor. Çıkıyor ve ağırlığını koyuyor. Bu maçı bir teke tek kapışması yapacağım."



Soyunma odasında, Kobe için gelen "İlk dört şutunu kaçırınca, sakinleşir sanmıştım." yorumu için ise, Michael şu ifadeyi kullandı:



"İlk dört şutu mu? Takım arkadaşı olsam ona asla pas vermezdim. Topu istiyorsan, ribaund alsan iyi olur."



Bryant, o maçta 22 dakika süre almış ve 7-16 isabetle 18 sayı ve 6 ribaund kaydetmişti.



Jordan ise, 32 dakikada 23 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla oynamış, Doğu karmasını 21 sayılık bir galibiyete taşımış ve maçın MVP'si olarak adlandırılmıştı.



