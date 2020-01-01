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Jordan'ın "imza forması" 400 bin dolara alıcı bulabilir!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Bulls ile sözleşme imzaladığında yanında bulunan "imza formasının" değerinin, 400.000 dolara ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Bulls ile sözleşme imzaladığında yanında bulunan "imza formasının" değerinin, 400.000 dolara ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Jordan'ın ilk Bulls forması açık artırmaya çıkıyor ve hevesli bir koleksiyoncuya satılması durumunda, değerinin yarım milyon dolara yaklaşabileceği bildiriliyor.

Firstpost.com'un raporu, şu şekildeydi:

"Açık artırma evinin, Jordan'ın adıyla ve 23 numarayla süslenmiş kırmızı ve beyaz formayı, 200.000 ila 400.000 dolar arasında başlatması bekleniyor."

Satılacak özel forma, 1984 NBA Draftı sırasında üçüncü sırada seçtikten sonra, Jordan'a tanıtım basın toplantısında Bulls tarafından verilen forma özelliğini taşıyor. Jordan'ın aslen bu formayı giymediği düşünülüyor ve benzer bir durumda, bu hatıra parçasının değerini önemli ölçüde arttıracağı tahmin ediliyor.

Açık artırma, ünlü müzayede evi 'Julien'in Müzayedeleri' tarafından yapılacak ve Aralık ayına kadar gerçekleşmesi planlanmıyor.


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