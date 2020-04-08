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Jordan'ın Dream Team forması, 25 bin dolardan açık artırmada!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın giydiği ve imzaladığı Dream Team formasının, açık artırmaya çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın giydiği ve imzaladığı Dream Team formasının, açık artırmaya çıktığı bildirildi.

Jordan, 1992'de Dream Team'in baş oyuncularından biriydi. Bu efsanevi kadro, Barselona'daki 1992 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı.

"Robert Edward Auctions" oyunda giyilmiş ve imzalanmış Jordan formasını, başlangıç fiyatı olarak 25 bin dolarla açık artırmaya çıkardı:



1992'deki kadro, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Clyde Drexler, David Robinson, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen, Chris Mullin ve Christian Laettner'den oluşuyordu.

Dream Team'in galibiyetlerinde rakiplerine attığı fark, ortalama 43.4'tü. Jordan, Barkley'nin adrından takımdaki ikinci skorerdi. Bulls ikonu maç başına ortalama 14.9 sayıyla oynarken, Chuck 18.0 sayı ortalama yakalamıştı.


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