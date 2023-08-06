Jordan'ın babasını öldürmekten suçlu bulunan Demery'ye, şartlı tahliye!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın babasını öldürmekten suçlu bulunan iki kişiden biri olan Larry Demery'ye, şartlı tahliye verildiği açıklandı.



WECT, Demery'nin 6 Ağustos 2023'te, Daniel Andre Green ile Kuzey Carolina'da James Jordan'ı vurup öldürdükten 30 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra serbest bırakılacağını bildirdi.



Demery ve Green, 56 yaşındaki Jordan'ı vurmaktan başkalarının sorumlu olduğunu iddia etmişti. Demery, birinci derece cinayet, silahlı soygun ve hırsızlık komplosu yapmaktan suçlu bulunmuştu. Green de bu suçlardan mahkum edilmişti.



Her iki kişin de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Demery'nin serbest bırakılması, WECT'in "komisyon, hapishanelerin bölünmesi ve suçlu arasında üç yönlü bir anlaşma olan skolastik ve mesleki bir program" olarak tanımladığı Karşılıklı Anlaşma Şartlı Tahliye Programı aracılığıyla geliyor.



