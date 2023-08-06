Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jordan'ın babasını öldürmekten suçlu bulunan Demery'ye, şartlı tahliye!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın babasını öldürmekten suçlu bulunan iki kişiden biri olan Larry Demery'ye, şartlı tahliye verildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın babasını öldürmekten suçlu bulunan iki kişiden biri olan Larry Demery'ye, şartlı tahliye verildiği açıklandı.

WECT, Demery'nin 6 Ağustos 2023'te, Daniel Andre Green ile Kuzey Carolina'da James Jordan'ı vurup öldürdükten 30 yıldan biraz daha uzun bir süre sonra serbest bırakılacağını bildirdi.

Demery ve Green, 56 yaşındaki Jordan'ı vurmaktan başkalarının sorumlu olduğunu iddia etmişti. Demery, birinci derece cinayet, silahlı soygun ve hırsızlık komplosu yapmaktan suçlu bulunmuştu. Green de bu suçlardan mahkum edilmişti.

Her iki kişin de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demery'nin serbest bırakılması, WECT'in "komisyon, hapishanelerin bölünmesi ve suçlu arasında üç yönlü bir anlaşma olan skolastik ve mesleki bir program" olarak tanımladığı Karşılıklı Anlaşma Şartlı Tahliye Programı aracılığıyla geliyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal