Jordan'ın 100 milyon dolarlık bağışının bir kısmı, nereye gidiyor?

Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan, 100 milyon dolarlık bağış vaadinin bir kısmının, siyahi topluluğun hangi bölümüne tahsis edileceğini ayrıntılarıyla paylaşmaya başladı.



'NAACP Yasal Savunma', 'Educational Fund and the Formerly Incarcerated', 'Convicted Peoples' ve 'Families Movement'ın her biri 1 milyon dolar alacakken, seçmen kaydı ve katılımını artırmak için çalışan Black Voters Matter, 500 bin dolar alacak.



Haziran ayında, siyahi topluma 100 milyon dolarlık bağış söz veren Jordan, paranın sosyal adalet, ekonomik adalet, eğitim ve farkındalığı destekleyeceğini söylemişti.