Milwaukee Bucks'ın sahibi Marc Lasry, Michael Jordan'a bu sezon Milwaukee Bucks'ın 70 maç kazanmasını ve Chicago Bulls'un 1996'daki 72-10'luk rekorunu kırmasını istediğini söyledi.



Konuşma geçen hafta Paris'te, Bucks'ın Charlotte Hornets'ı 116-103 yendiği yerde gerçekleşmişti:



"Paris'teyken Michael'la bu konu hakkında konuşuyordum ve dedim ki, 'Ne düşünüyorsun? Sanırım sizin yaptığınızı yapmak için ciddi bir şansımız var. Bu ekip cidden eşsiz bir ekip.' O da dedi ki 'Bak, sana tavsiyem rekorumuzu kırmak değil, şampiyonluk kazanmaya odaklanmak olur.' Ben de dedim ki 'Vay canına, bu harika. Bunun için teşekkürler. Sadece rekorunuzu kırmaya değil, şampiyonluk kazanmaya da odaklanacağımızı biliyorsun.' Bence her şeyi yapmalıyız, ama bu benim düşüncem."



"BEN 80'İ HEDEFLEDİM!"



Bucks şu anda sezonda 40-6 serisinde. 1995-96 sezonunda Bulls'un kırdığı 72-10'luk rekoru, 2015-16 sezonunda Golden State Warriors 73-9 ile kırmıştı.



Lasry, Bucks'ın bu sezon 80 maç kazanmasını dilediğini de ekledi:



"80'e ulaşacağımızı umuyordum. Herkesin 70'le memnun olduğunu biliyorum, ama ben 80'i hedefledim. Birkaç maç kaybettiğimizde 'Lanet olsun' demiştim. Ama göreceğiz. Konuşacak doğru kişi ben değilim, çünkü gerçekten çok iyi olduğumuzu düşünüyorum, tüm yeteneklere sahibiz ve ekibimizle ilgili eşsiz olan şey, tam anlamıyla nasıl bir takım olduğudur."



