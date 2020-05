Jordan'a annesi, sette puro içmesine kızmış ve izin vermemiş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın annesi Deloris Jordan'ın, "The Last Dance" setinde puro içtiği için kendisine kızdığı ve bu yüzden MJ'in puro içemediği ortaya çıktı.



Jordan gezegendeki en büyük isimlerden biri olsa da, annesinin sözünü hala dinlemek zorunda.



"The Last Dance" belgeselinin yönetmeni Jason Hehir, ESPN'in "The Jalen & Jacoby Aftershow"una konuk oldu ve Jordan'ın annesi Deloris'in, belgesel için ilk röportajını yaparken Michael'ın puro içmesi konusunda nasıl davrandığını paylaştı.



MJ iyi bir oğul olarak, doğal olarak annesinin direktifini takip etmişti:



"Sette puro içemedi çünkü annesi kızmıştı. 'Bugün puro içemiyorum, çünkü annem beni puro içerken görüp bana kızdı.' demişti."



Jordan şu anda 57 yaşında ve milyarlarca dolar serveti olması işi değiştirmiyor. Annesi bir şey söylediğinde, dinlemek durumunda.