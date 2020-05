Jordan, zamanında Calipari'yi de uyarmış!

Eski New Jersey Nets koçu John Calipari, 1998 playofflarında Michael Jordan'ın kendisine yaptığı acımasız uyarıyı hatırladı.



"The Last Dance" Michael Jordan'ın eski düşmanlarını, ona karşı sahip oldukları en iyi anılarını anlatmaya itti. En son anı, eski Nets, şimdiki Kentucky Üniversitesi koçu Calipari'dan geldi ve Calipari, Bulls ikonuyla ilgili bir anısını hatırladı.



Calipari, Coffee With Cal'da MJ ve Bulls'a karşı 1998'deki ilk tur düellolarını hatırladı.



Zorlu bir rekabetçi olarak Calipari, bir mola sırasında Jordan'a hiçbir şey söylememeye karar verdi. Ancak bunun, daha sonra onlara seriye mal olacağını fark edecekti:



"Bana baktı ve sağ eliyle bir '0' işareti yaptı. Başka tarafa baktım ve Kenny Gatt'e bakıp 'Bana mı bakıyor?' dedim. Ona tekrar baktım ve sağ eliyle yine bir '0' işareti yaptı. Tekrar 'Kenny, neden bahsediyor?' dedim. 'Kerry Kittles'ın sayı atmasına izin vereceğini sanmıyorum.' dedi. Ve evet, hiç savunmamaktan, 'Onu kilitliyorum' durumuna gelmişti.



Bulls, playoff'larda Nets'i 3-0 süpürmüştü. Michael Jordan, 36.3 sayı, 5.0 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarla oynamıştı. Bu arada Kerry Kittles ise, 16.3 sayı ortalamayla oynamış, 1. maçta %17.6 isabetle 10 sayıda kalmıştı.