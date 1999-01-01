Jordan ve Stern, "MJ kumar oynadığı için uzaklaştırıldı" teorisini reddettiler!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve merhum eski NBA başkanı David Stern, Jordan'ın emekliliğinin kumar sorunuyla bağlantılı olduğu teorisini reddettiler.



Jordan, NBA kariyerinde iki kez emekli olmuştu. Chicago Bulls efsanesi ilk kez 1993'te ve ikinci kez 1999 yılının Ocak ayında oyundan ayrılma kararı almıştı. Ancak, 2001'de bir kez daha geri dönerek, tamamen emekli olmadan önce Washington Wizards için iki sezon daha oynamıştı.



MJ, 90'lı yılların başında emekli olmasının nedenleri olarak basketbol oyununa karşı arzusunun bitmesini ve babasının cinayetini gösterse de, popüler bir NBA teorisi, bunun nedeni olarak o zamanki lig başkanı Stern'ün kumar sorunundan kaynaklanan bir uzaklaştırma cezası olduğunu iddia ediyor.



The Last Dance'in bu hafta yayınlanan bölümlerinde hem Jordan, hem de Stern bu söylentilere cevap verdi.



Jordan'ın ifadeleri şu şekildeydi:



"Biri beni bir buçuk seneliğine uzaklaştırdığı için emekli falan olmadım. Bu doğru değil. Molaya ihtiyacım vardı, babam vefat etmişti. Ve geri dönmeyeceğim düşüncesi ile emekli olmuştum."



Stern ise şu şekilde konuşmuştu:



"MJ'i, kumar oynadığı için yolladığıma dair bir şehir efsanesi var. Saçma. Hatta hiçbir temeli yok."



NBA'den uzak kaldığı sene boyunca Birmingham Barons ile küçük ligde beyzbol oynayan Michael'ın bu kariyeri kısa sürmüştü, keza beyzbol becerilerinin basketboldaki gibi olmadığı ortaya çıkmıştı.



