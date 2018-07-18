Jordan ve Kawhi, yollarını ayıracak

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Jordan markasının, Kawhi Leonard'ın dört yıllığı 22 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklifini geri çevirmesi sonrası kendisiyle tekrar anlaşmayacağı açıklandı.Kawhi'ın daha büyük bir ayakkabı anlaşması aradığı iddia edildi.Kaynaklar, çoğu markanın Kawhi'ın sponsorluk anlaşmaları ve reklamlara olan ilgisizliği kadar sağlık durumununu da önemsemediğini iddia etti.Pek "pazarlanabilir" bir kişiliğe sahip olmayan Kawhi, şimdiye dek yalnızca dört kez tweet attı ve bir Instagram hesabına sahip değil.Kawhi'ın San Antonio Spurs'la olan durumu, NBA'nin en büyük hikayelerinden biri olmuştu, ancak kendisi basına konuşmamıştı.