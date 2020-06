Jordan ve Dinwiddie, koronavirüs pozitif çıktılar!

Brooklyn Nets oyuncuları DeAndre Jordan ve Spencer Dinwiddie'nin koronavirüs için pozitif test sonucu aldıkları bildirildi.



Jordan, önümüzdeki ay Orlando'da düzenlenecek sezon devamında yer almayacağını belirterek, Twitter'da şunları söyledi:



"Dün gece öğrenmiştim ve bugün tekrar yaşadığım yere dönerken Kovid için pozitif test sonucu aldığımı doğruladım. Bunun sonucunda, sezonun yeniden başlaması sırasında Orlando'da olmayacağım."



Kaynaklar, Jordan'ın Excel Sports ile menajerinin, kararın yönetimi hakkında Pazartesi günü bilgilendirdiğini belirtti.



"SEMPTOMLARIM VARDI, KATILACAĞIM BELLİ DEĞİL"



Dinwiddie de KOVID-19 için pozitif test sonucu almasına rağmen, henüz resmi olarak oynamama kararı almadığını, The Athletic'e şöyle anlattı:



"Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, kendimi ve başkalarını, belirlenen tüm protokolü izleyerek ve karantinaya alarak KOVID-19'dan korumaya özen gösterdim. Devam eden sezonda erkenden giriş yapacak bir ekip olacağımız için, takım arkadaşlarıma yeniden katılmaya hazırdım. New York'a dönmek için özel uçmuştum ve New York'taki ilk birkaç günüm boyunca birden fazla KOVID-19 testini geçmiştim. İlk hafta içinde de birkaç antrenmana katılabilmiştim."



"Başlangıçta, Orlando bubble'ına erken girecek takımlardan biri olmamız gerekiyordu, ancak antrenman kampı New York'a döndü ve maalesef şimdi pozitifim. Ateş ve göğüste sıkışma da dahil olmak üzere belirtiler yaşadığım göz önüne alındığında, Orlando'ya katılabilip katılamayacağım belli değil. Önemini şimdi tamamen daha iyi anlıyorum."



Forvet Wilson Chandler, Pazar günü ESPN'e verdiği demeçte, ailevi endişeleri dile getirerek, sezona katılmayı reddettiğini bildirmişti.



Bu pozitif testlerden önce bile, bazı Nets oyuncuları Orlando'da sezona devam etme olasılığını tartışmışlardı. Nets, 30 Temmuz'da Florida'da sezona devam etmesi planlanan 22 NBA takımından biri. Doğu Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor ve son playoff sıralaması için Orlando Magic'in yarım maç önünde.