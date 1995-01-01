Jordan, üçgen hücumu başlarda sevmemiş: "Bence saçmalıktı"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, başlarda eski koçu Phil Jackson'ın üçgen hücumunu sevmediğini söyledi.



Eski genel menajer Jerry Krause, 1989'da üst üste ikinci kez Doğu Konferansı finallerinde Detroit Pistons'a kaybeden koç Doug Collins'in işine son verince, bu hamle, NBA'de çoğu kişiyi şok etmişti.



Buna Michael Jordan da dahildi:



"İlk geldiğinde Phil Jackson'ın çok hayranı değildim. Topu elimden almaya gelmişti. Doug topu bana verirdi."



Collins yönetimindeki özgür saltanatın tadını çıkardıktan sonra, Jordan başlangıçta Jackson'ın üçgen hücumunu uyglama arzusuna karşı çıkmıştı. Antrenör yardımcısı Tex Winter tarafından kurulan sistem, top ve oyuncu hareketini ve teorik olarak daha eşit fırsat sağlayan bir tarz ile geliyordu.



"Herkesin topa dokunma fırsatı vardı. Ama top, beş saniye kala Bill Cartwright'ın elinde olsun istemiyordum. Bu fırsat eşitliği hücumu değil, lanet bir saçmalıktı."



Scottie Pippen, üçgen hücumla ilgili "Phil devraldığında farklı bir yaklaşımı vardı. Doug'ın yaklaşımı daha çok Michael'a hitap ediyordu. Phil'in yaklaşımı da takıma hitap ediyordu." yorumunu getirdi.



Jordan, nihayetinde Bulls'un altı şampiyonluk kazanmak için kullandığı hücumu benimsemeyi öğrenmişti ve 1986'dan 1993'deki ilk emekliliğine kadar, sonrasında da 1995-1998 arası ikinci döneminde hep sayı kralı olmuştu.



