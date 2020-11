Jordan, The Last Dance gelirinden 2 milyon dolar bağışladı!

Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan, 'The Last Dance' belgeselinden kazandığı gelirin iki milyon dolarlık miktarını, açlıkla mücadeleye yardımcı olmak adına bağışladı.



Feeding America, Jordan'ın belgesel serisinden elde ettiği gelirin iki milyon dolarını, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerindeki ve Şikago'daki açlıkla savaşmaya yardım etmek için bağışladığını duyurdu.



Jorda, yaptığı duyuruda şunları söyledi:



"Bu zorlu zamanlarda ve KOVID-19 nedeniyle hayal bile edilemeyecek zorluklarla geçen bir yılda, durup teşekkür etmek her zamankinden daha önemli. Amerika'nın açlığını doyurmaya yardımcı olmak için, The Last Dance'ten gelen ek gelirleri, Feeding America'ya ve Şikago ile Kuzey ve Güney Carolina'daki üye gıda bankalarına bağışlamaktan gurur duyuyorum."



Jordan Nisan ayında, "The Last Dance" belgeseli kazancının bir kısmını, gençleri profesyonel bir akıl hocasıyla eşleştiren ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Friends of the Children'a bağışlayacağını duyurmuştu.



Efsane oyuncu ve Jordan markası da ayrıca, önümüzdeki 10 yıl içinde sosyal adalet sorunları için 100 milyon dolar bağışta bulunma sözü de vermişti.