Jordan: "Süpertakımlar, NBA için iyi değil"

Efsane oyuncu Michael Jordan, NBA'deki "süpertakımlar" hakkındaki görüşlerinden bahsetti ve bunun lig için iyi olmadığını söyledi.



Charlotte Hornets'in sahibi Jordan, "Cigar Aficionado" dan Marvin Shanken ile bir süre önce yaptığı bir röportajda, basketbolun en popüler yeni trendlerinden biri olan "süpertakımların", NBA'e neden zarar verebileceğini açıkladı:



"Ligde rekabetçi bir dengeye sahip olmak istediğinizi düşünüyorum. Ve eğer bir oyuncu hangi takımda oynamak istediğini seçebilir ve belirleyebilirse, o zaman ligde bazı yetenek tutarsızlığına sahip olursunuz. Yani herkes Chicago'ya gitmek isterse, o zaman en iyi oyuncular Chicago'da olacak. Tüm yıldızların aynı takımda bir araya gelmeye çalıştığı bir durumu, şimdi biraz görmeye başlıyorsunuz, ancak bunun ligin genel yönüne rekabet açısından zarar vermeye başlayacağını düşünüyorum. Sadece bir veya iki takım harika olacak ve diğer 28 takım çöp olacak."



En iyi oyuncuların şampiyonluklara ve şöhrete giden kolay yolu izlemlerinden ötürü, Jordan'ın Hornets'i gibi küçük pazar takımlarının, genellikle arka planda kalmaya daha meyilli oldukları biliniyor.



