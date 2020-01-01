Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jordan, Russell'a: "Sana bu yüzden 'ayaklı özet görüntü' diyorlar..."

Eski NBA oyuncusu Brandan Haywood, Chicago Bulls efsanesi ve eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın, bir diğer takım arkadaşı Bryon Russell'a karşı nasıl 'trash-talk' yaptığını anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Brandan Haywood, Chicago Bulls efsanesi ve eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın, bir diğer takım arkadaşı Bryon Russell'a karşı nasıl 'trash-talk' yaptığını anlattı.

Haywood'a göre Russell, Washington Wizards'ın antrenmanları sırasında Jordan'ı sürekli kışkırtıyordu ve ikili arasında olup bitenleri şu şekilde açıkladı:

"Mike kalbinizi söküp yerinden çıkarmak isterdi. Ondan korkmanızı isterdi. Hem savunmada, hem de hücumda sizi domine etmek isterdi. LeBron'dan farkı buydu. Size trash-talk yapmak isterdi. Onu savunamayacağınızı size hep hatırlatırdı. Bazı günler antrenmandayken, MJ'in Byron Russell'a söylediği şeyler tamamen utanç vericiydi. Adamla uğraşmayı bırakmıyordu! Onu sevmediğinden falan değildi, adam öyle biriydi.

Eskiden antrenmanlarda hep kapışırlardı ama Russell resmen cezalanmaktan bıkmıyordu. Her gün MJ ile 'trash talk' yapıyordu. Ama o savaşı kazanmanızın mümkünatı yok. Bir gün MJ yine onu mahvediyordu ve maçı kazandıran şutu soktuktan sonra, 'Sana bu yüzden 'ayaklı özet görüntü' diyorlar. Kendi özet görüntülerin için değil ama, benimkilerde bulunduğun için' Bu, GOAT seviyesinde trash-talk'tur. Olayı orada bitirmişti."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal