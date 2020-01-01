Jordan, Russell'a: "Sana bu yüzden 'ayaklı özet görüntü' diyorlar..."

Eski NBA oyuncusu Brandan Haywood, Chicago Bulls efsanesi ve eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın, bir diğer takım arkadaşı Bryon Russell'a karşı nasıl 'trash-talk' yaptığını anlattı.



Haywood'a göre Russell, Washington Wizards'ın antrenmanları sırasında Jordan'ı sürekli kışkırtıyordu ve ikili arasında olup bitenleri şu şekilde açıkladı:



"Mike kalbinizi söküp yerinden çıkarmak isterdi. Ondan korkmanızı isterdi. Hem savunmada, hem de hücumda sizi domine etmek isterdi. LeBron'dan farkı buydu. Size trash-talk yapmak isterdi. Onu savunamayacağınızı size hep hatırlatırdı. Bazı günler antrenmandayken, MJ'in Byron Russell'a söylediği şeyler tamamen utanç vericiydi. Adamla uğraşmayı bırakmıyordu! Onu sevmediğinden falan değildi, adam öyle biriydi.



Eskiden antrenmanlarda hep kapışırlardı ama Russell resmen cezalanmaktan bıkmıyordu. Her gün MJ ile 'trash talk' yapıyordu. Ama o savaşı kazanmanızın mümkünatı yok. Bir gün MJ yine onu mahvediyordu ve maçı kazandıran şutu soktuktan sonra, 'Sana bu yüzden 'ayaklı özet görüntü' diyorlar. Kendi özet görüntülerin için değil ama, benimkilerde bulunduğun için' Bu, GOAT seviyesinde trash-talk'tur. Olayı orada bitirmişti."



