Jordan: "Rivers, benim için bir koçtan daha fazlası..."

Philadelphia 76ers'ın yeni pivotu DeAndre Jordan, koç Doc Rivers'ın "şimdiye kadar sahip olduğu en iyi koç" olduğunu söyledi.



Los Angeles Lakers tarafından serbest bırakıldıktan sonra eski takımı LA Clippers'tan aşina olduğu eski koçu ile tekrar bir araya gelen 33 yaşındaki pivot, Rivers'ı şu ifadelerle övdü:



"Kendisi şimdiye kadar sahip olduğum en iyi koç. Benim için bir koçtan daha fazlası... Bir takıma yeni bir oyuncu geldiğinde, her zaman onları ortama alıştırmaya çalışma durumu vardır. Ama Doc'layken, size sanki tüm sezon hep buradaymışsınız gibi davranır."



Jordan, dün gece Chicago Bulls'a karşı Sixers ile ilk maçına çıkmış ve benchten aldığı 10 dakikalık sürede 2 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynamıştı.



