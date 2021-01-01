Jordan, resmi olarak Lakers'ta: "Çok heyecanlıyım!"

Serbest oyuncu DeAndre Jordan, Los Angeles Lakers ile resmen anlaşmaya vardı.



Lakers bir hamlesini daha duyurarak, sondan bir önceki kadro yerini doldurdu. Los Angeles ekibinin halihazırda zaman zaman pivot pozisyonunda oynayan Anthony Davis dışında, Marc Gasol ve Dwight Howard gibi veteran uzunları da bulunuyor.



Jordan, Lakers'a gidişiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Son derece heyecanlıyım… Bulunduğum herhangi bir takımdaki rolümün hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Savunma yapmaya, ribaund almaya, takım arkadaşlarıma mümkün olduğunca pozisyon yaratmaya ve oyunun her iki tarafında da büyük bir güç olmaya çalışacağım.



Bunların yanında soyunma odasında da pozitif bir etki yaratmaya uğraşacağım. Benim hemen hemen her takıma sağladığım şeyler bunlar. Buraya gelmekten ve bu adamlarla çalışmaktan heyecan duyuyorum."



Jordan, Lakers'ın kadrosunda Gasol, Howard, LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Kent Bazemore, Wayne Ellington ve Rajon Rondo'dan sonra 32 yaşın üzerinde olan onuncu oyuncu oldu. Los Angeles, 34 yaşındaki Wesley Matthews ile de yeniden sözleşme imzalayabilir.



