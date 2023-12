NBA'in efsanevi oyuncuları Michael Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman'ın, Chicago Bulls'un yeni 'Ring of Honor' etkinliğinin ilk sınıfında yer alacak isimler olduğu bildirildi.



Bulls'un duyurduğu Ring of Honor etkinliğinin planlarında, birinci sınıfta 13 kişi ve 72-10'luk dereceyle NBA şampiyonluğunu kazanan 1995-96 sezonu takımının yer alacağı ve ekibin bu grubu Ocak ayında düzenlenecek birkaç etkinlikle onurlandırmayı planladığı bildirildi.



İlk sınıfta ayrıca Phil Jackson, Jerry Krause, Artis Gilmore, Jerry Sloan, Toni Kukoc, Bob Love, Chet Walker, Johnny "Red" Kerr, Tex Winter ve Dick Klein'ın yer alacağı kaydedildi. Phil Jackson, Jordan, Pippen, Rodman ve Kukoc'tan oluşan 1995-96 sezonu takımına koçluk yaparken, Krause yönetimin başında yer almış, Winter ise yardımcı koç olarak görev yapmıştı.



Bulls Başkanı Michael Reinsdorf yaptığı açıklamada, "Chicago Bulls Ring of Honor, son 57 yılda organizasyonumuzu şekillendirmeye yardımcı olan birçok efsaneyi onurlandıran, türünün ilk örneği bir kutlama olacak. Bu isimlerin taraftarlarımız ve topluluğumuzla derin bağları bulunuyor ve kendileri rekabet ruhunu, sıkı çalışmayı ve dayanıklılığı temsil ediyorlar." şeklinde konuştu.



Ring of Honor kutlamaları arasında 11 Ocak'ta United Center'daki özel bir gala ve 12 Ocak'ta Golden State Warriors'a karşı oynanacak maçın devre arasında bir sunumu yer alacak. Warriors koçu Steve Kerr de 1995-96 sezonu Bulls takımında yer alan isimler arasındaydı.



Her iki senede bir ekleme yapılması planlanan Ring of Honor'ın bir sonraki sınıfı ise 2026'da açıklanacak. Oyuncuların dahil edilme kriterleri arasında en az üç sezonu takımda geçirmek ve basketboldan en az üç yıldan beri emekli olmak yer alıyor.





