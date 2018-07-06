Jordan Pickford: ''Penaltılara çalışmıştım''
İngiltere adına Kolombiya zaferinin mimarlarından olan kaleci Jordan Pickford, maç sonrasında kısa bir değerlendirme yaptı.
İngiltere'nin penaltı atışlarında Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale kaldığı maçın ardından, gecenin kahramanlarından kaleci Jordan Pickford kısa bir değerlendirme yaptı.
Carlos Bacca'nın kullandığı penaltıyı kurtararak turun kapısını açan isim olan Jordan Pickford, penaltı atışları için çalıştığını söyledi.
Başarılı kaleci ilk olarak ''Penaltı atışları için çalışmıştım. En büyük kaleci olup olmamak umrumda değil. Ben işimi yapıyorum'' ifadelerini kullandı.
Turu geçeceklerine inandıklarını söyleyen Pickford, ''Oyunu kazanacağımıza inanmıştık. Penaltılara gitse ile turu geçecek güce sahip olduğumuzu biliyorduk'' dedi.
Carlos Bacca'nın kullandığı penaltıyı kurtararak turun kapısını açan isim olan Jordan Pickford, penaltı atışları için çalıştığını söyledi.
Başarılı kaleci ilk olarak ''Penaltı atışları için çalışmıştım. En büyük kaleci olup olmamak umrumda değil. Ben işimi yapıyorum'' ifadelerini kullandı.
Turu geçeceklerine inandıklarını söyleyen Pickford, ''Oyunu kazanacağımıza inanmıştık. Penaltılara gitse ile turu geçecek güce sahip olduğumuzu biliyorduk'' dedi.
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