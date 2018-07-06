Jordan Pickford: ''Penaltılara çalışmıştım''

İngiltere'nin penaltı atışlarında Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale kaldığı maçın ardından, gecenin kahramanlarından kalecikısa bir değerlendirme yaptı.Carlos Bacca'nın kullandığı penaltıyı kurtararak turun kapısını açan isim olan Jordan Pickford, penaltı atışları için çalıştığını söyledi.Başarılı kaleci ilk olarakifadelerini kullandı.Turu geçeceklerine inandıklarını söyleyen Pickford,dedi.