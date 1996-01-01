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Jordan, "onu uğraştırdım" diyen Payton'a kahkaha atarak tepki verdi!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Seattle SuperSonics efsanesi Gary Payton'ın kendisini hücum tarafında "uğraştırdığını" iddia ettiğinde, Jordan kahkaha atarak tepki verdi.

Haber; Sporx.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Seattle SuperSonics efsanesi Gary Payton'ın kendisini hücum tarafında "uğraştırdığını" iddia ettiğinde, Jordan kahkaha atarak tepki verdi.

"The Last Dance" belgeselinin bu hafta yayınlanan bölümleri arasında öne çıkan kısımlardan biri, Bulls ve SuperSonics arasındaki 1996 NBA Finalleriydi. Payton, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış ve seride 3-0 düştükten sonra Jordan'ı savunmakla görevlendirilmişti.

Payton'a göre, kendisi Jordan'ı savunmayı başarmıştı, ancak işi tamamen zorlamadığı için seriyi kaybetmişlerdi. Payton'ın kendisini "kilitlediğini" söylediği videoyu izleyen Jordan, bu ifadelere efsane bir tepki verdi.

Kahkahalara boğulduktan sonra, Jordan, Payton ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi: 



Payton'ın iddiaları istatistiklerle desteklenebilir. "The Glove", NBA Finallerinin 4. maçından, serinin sona erdiği 6. maça kadar MJ'i savunmuş, bu maçlarda Jordan, ortalamalarının çok altında, sırayla 23, 26 ve 22 sayıyla oynamıştı.

Geriye dönüp bakıldığında, koç George Karl'ın Payton'ı serinin başından Jordan'ın önüne koyması gerektiğine inananlar var. Ancak Karl, belgeselde de belirtildiği gibi Payton'ın Sonics için hücum işlerini yapmasını istemişti. 4. maçta bu ayarlamayı yapmış olsa da, 72 maç kazanan Bulls'a karşı biraz geç kalınmıştı.


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