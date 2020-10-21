Jordan, Novant Sağlık takımına: "Sizler benim Pippen'ımsınız!"

Our Chairman Michael Jordan and @NovantHealth make an incredible team and are committed to impacting the Charlotte community. The second Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic recently opened in the North End community. 💜 Learn more here: https://t.co/M7y2TRBxwD pic.twitter.com/6Kigq4g7bG



— Charlotte Hornets (@hornets) October 21, 2020

Charlotte Hornets'in sahibi ve NBA efsanesi Michael Jordan, Novant Sağlık takımına, kendisinin "Scottie Pippen'ı" olduklarını söylediği samimi bir mesaj iletti.Jordan, basketbol kariyeri ve tüm yatırımlarının yanı sıra, topluluğuna geri kazandırma konusunda da harika bir iş çıkarmasıyla biliniyor. Bulls efsanesi her zaman, daha az imkanı olanlara yardım etmeye çalışıyor ve en büyük katkılarından biri de, Novant Sağlık ile ortaklaşa, Charlotte'taki ilk aile tıp kliniğini açması oldu.Jordan burada durmayarak, 7 milyon dolarlık bağışı sayesinde ikinci kliniği de açtı ve bunu mümkün kılan insanlara büyük bir mesaj iletti. Novant Sağlık takımına yardımları ve bu yolculukta yaptıklarından ötürü övgülerde bulunan MJ, bir noktada onları en iyi takım arkadaşı Scottie Pippen ile karşılaştırdı:Aktif oynadığı günlerinde siyahi topluluklarla pek ilgisi olmadığı için eleştirilse de, MJ, artık işleri tersine çevirdi ve halkı için pek çok iyi iş yapıyor. Birkaç aç önce, Amerika'da sistemik ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştu.