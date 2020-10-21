Jordan, Novant Sağlık takımına: "Sizler benim Pippen'ımsınız!"

Charlotte Hornets'in sahibi ve NBA efsanesi Michael Jordan, Novant Sağlık takımına, kendisinin "Scottie Pippen'ı" olduklarını söylediği samimi bir mesaj iletti.
Jordan, basketbol kariyeri ve tüm yatırımlarının yanı sıra, topluluğuna geri kazandırma konusunda da harika bir iş çıkarmasıyla biliniyor. Bulls efsanesi her zaman, daha az imkanı olanlara yardım etmeye çalışıyor ve en büyük katkılarından biri de, Novant Sağlık ile ortaklaşa, Charlotte'taki ilk aile tıp kliniğini açması oldu.
Jordan burada durmayarak, 7 milyon dolarlık bağışı sayesinde ikinci kliniği de açtı ve bunu mümkün kılan insanlara büyük bir mesaj iletti. Novant Sağlık takımına yardımları ve bu yolculukta yaptıklarından ötürü övgülerde bulunan MJ, bir noktada onları en iyi takım arkadaşı Scottie Pippen ile karşılaştırdı:
"Çok iyi takım arkadaşlarınız olduğunda, herhangi bir meydan okumaya hazır olursunuz ve her maçı kazanabileceğinizi hissedersiniz. Yani, sizler benim Scottie Pippen'ımsınız. Beraber kazanmaya, kazanmaya ve kazanmaya devam edeceğiz! Bundan sonra beni haberdar edin ve bilgilendirmeyi unutmayın."
Aktif oynadığı günlerinde siyahi topluluklarla pek ilgisi olmadığı için eleştirilse de, MJ, artık işleri tersine çevirdi ve halkı için pek çok iyi iş yapıyor. Birkaç aç önce, Amerika'da sistemik ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştu.