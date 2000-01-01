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Jordan, LeBron hakkında ne düşünüyor? Wilbon itiraf etti!

ESPN yorumcusu Michael Wilbon, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile ilgili "gerçekten" ne hissettiğini ortaya çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN yorumcusu Michael Wilbon, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile ilgili "gerçekten" ne hissettiğini ortaya çıkardı.

Wilbon, Jordan'a VIP erişimi olan birkaç kişiden biri. Wilbon, MJ için medyanın kendisiyle ilgili söylediği şeylerden veya kendisinin ligdeki yeni oyuncular hakkında neler söylediği konusunda şikayet etmek için aradığı isim.

The Rich Eisen Show'da konuşan Wilbon, Jordan'le yaptığı konuşma hakkında detayları anlattı ve birçok ilginç şey ortaya koydu. Dahası, Jordan'ın bir seferinde LeBron hakkında söylediği şeyi de açıkladı:

"Bu, muhtemelen anlattığım için bana kaşlarını çatacağı, kayıt dışı bir şey, ama söyleyeceğim. LeBron'un kariyerinin başlarında, insanların onu eleştirdiği bir dönemdi. 'The Decision' yüzünden mi, son saniyede Donyell Marshall'a pas verdiği için miydi bilmiyorum. İnsanlar Michael Jordan'ın LeBron'a kızdığını düşünüyordu. Bana göre, bunun tek bir kanıtı olabilirdi, bir telefon görüşmesi."

Telefona cevap verdiğimde, Michael telefonun öbür ucunda şunları söylüyordu: 'Hey, LeBron'a saldırma, bu çok ucuzca olur. O harika bir çocuk. Ona laf çakmaya gerek yok.' Bu konuşma, onun bir daha bunu tekrarlamayacağını bilerek gerçekleşiyordu. PTI'da söylenmeyecek, Washington Post'ta veya ESPN'de yazılmayacaktı.

"Yani böyle oldu. Ve bu, Michael'ın sevdiği genç oyuncularla böyle olmuştur, yani ara sıra ve sık sık arası bir yerde. Russell Westbrook'u ve Steph Curry'yi kariyerlerinin başlarında da savunmuştu. Yani Michael'ın arayıp 'Hey, hey, dur. Ben öyle bir şey...' ya da bir şeyler iddia eden kişiyi tanıdığımı biliyorsa, 'Arkadaşına söyle, yanılıyor' demesi şeklinde olurdu."

Wilbon'ın dediği gibi, insanlar MJ'in LeBron'un bir hayranı olmadığını veya onu sevmediğini düşünüyorlar. Ona göre, MJ, Bron'ı bir kereden fazla savunan bir kişiydi ve ligdeki genç oyuncuları önemsediği de bu şekilde ortaya çıkmış oldu.


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