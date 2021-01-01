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Jordan: "Lakers'a katılmak, çok zor bir karar değildi"

Los Angeles Lakers pivotu DeAndre Jordan, bu yaz Lakers'a katılmanın "çok zor bir karar olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu DeAndre Jordan, bu yaz Lakers'a katılmanın "çok zor bir karar olmadığını" söyledi.

Son iki senede Brooklyn Nets'te olduğundan nispeten daha küçük bir role ve sözleşmeye rağmen Jordan, Lakers hamlesinin hiç de zor bir karar olmadığını belirtti:

"Bu çok zor bir karar değildi. Her zaman istendiğiniz ve önemli bir şey için rekabet etme şansınızın olduğu bir yerde olmak istersiniz. Bu bir takım hedefidir. Açıkçası profesyonel kariyerimin ilk 10 yılında buradaydım ve bu benim için güzel bir deneyimdi. Şimdi ise tekrar ailemin yanında olarak, başka bir şampiyonluk için rekabet etmeye hazır olan bir organizasyonda yer alabilmek benim için heyecan verici."

Lakers, bu yaz LeBron James, Anthony Davis ve Talen Horton-Tucker dışında tüm kadroyu değiştirerek birçok tecrübeli oyuncuyu ekibine katmıştı.


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