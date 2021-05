Jordan: "Kobe, mental olarak benden daha güçlüydü"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, Kobe Bryant'ı Hall of Fame töreninde temsil edecek kişi olacağını önceden tahmin ettiğini söyledi.



Jordan, bu hafta sonu Kobe'yi Hall of Fame töreninde temsil etmekten sorumlu olacak. Efsane oyuncu, bu büyük onur teklif edildiğinde, kabul etmekte tereddüt etmediğini açıkladı.



ESPN'den Jackie MacMullan ile konuşan Jordan, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'ın kendisinden Lakers efsanesini Hall of Fame töreninde temsil etmesini istediğini şu şekilde paylaştı:



"Vanessa benden bunu, Kobe vefat ettiği zaman rica etmişti. Dürüst olmak gerekirse, beni isteyeceğini önceden tahmin etmiştim. Ya ben olacaktım, ya da birlikte üç şampiyonluk kazandıkları için Shaq (Shaquille O'Neal) olacaktı.



Ona 'Zor bir zamandan geçtiğini biliyorum. Bana ihtiyacın olursa her zaman buradayım.' demiştim. O da 'Hall of Fame töreninde Kobe'yi temsil edersen çok sevinirim.' şeklinde cevap vermişti.



Doğrusu bu büyük bir onur olacak. Bir aile üyesini temsil etmek gibi bir durum. Yaptığım bazı şeyleri taklit etmeye çalışarak, bana en büyük saygıyı gösteren kişi oydu. Ve bunun karşılığını yalnızca, şimdiye kadar oyunu oynayan en büyük oyunculardan biri olduğunu düşündüğüm bir adama olan desteğimi ve hayranlığımı göstererek ödeyebilirim."



"MENTAL OLARAK BENDEN GÜÇLÜYDÜ"



MJ ayrıca, Kobe'nin kendi hareketlerini taklit etmeye çalıştığı için aldığı eleştirilere rağmen bundan hiç etkilenmemiş olduğu için, oldukça sert bir yapısı olduğunu söyledi:



"Zihinsel bakımdan güçlü bir çocuktu, belki benden bile daha güçlüydü. Unutmamak lazım ki hayranlarım, zamanında benim yaptıklarımı kopyalamaya çalışmasından pek hoşlanmamışlardı."