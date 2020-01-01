Jordan, Kerr ile kavgasının görgü tanıklarını sertçe uyarmış!: "Hiçbir şey görmediniz"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, takım arkadaşı Steve Kerr'ü yumruklaması olayını yaymamaları için, iki Avustralyalı futbol koçunu uyardığı iddia edildi.



ESPN ve Netflix'in "The Last Dance" belgeseli, 10 bölümlük seri boyunca bir sürü hararetli anı içeriyordu. Bunlardan en akılda kalanlarından biri, bir antrenman sırasında Jordan ve Kerr arasındaki yumruklu kavgaydı.



Ortaya çıktığı üzere, yirmi yıldan uzun bir süre önce gerçekleşen olayın aslında birden fazla tanığı vardı. İki tanesi ise, kavgadan sonra Jordan'ın yanına giden eski Bulls pivotu Luc Longley'nin iki arkadaşı olan, Avustralyalı futbol koçlarıydı.



MJ'in bu ikiliye hoşgörüyle yaklaşmadığı ve gördükleri hakkında sessiz kalmaları konusunda kendilerini sertçe uyardığı iddia edildi.



Görgü tanığı Gerard Neesham, şu açıklamaları yaptı:



"Basketbol antrenman sahasının üstünde yer alan bu küçük oturma alanındaydık, izliyorduk ve kayda alıyorduk. Bir olay çıkmıştı ve sonrasında Michael Jordan bize gelip, 'Siz, Avustralyalılar!' demişti. Biz de ona baktık ve 'Hiçbir şey görmediniz' demişti. Ben 22 yıl önce bana hiçbir şey görmediğimizi söylediğine bağlı kaldım. Anlaşıldığı üzere, olay oldukça sıra dışıydı, ancak Luc Longley sayesinde dört veya beş gün geçirme fırsatı verilmişti."



Diğer kişi ise Neesham'ın asistanı Neale Daniher'dı. Gözlerinin önünde büyük bir efsaneyi görmeleri benzersiz bir deneyim olmuş olsa da, beklediklerinden farklı bir tecrübe olduğu tahmin edilebilir. Öyle ki, Jordan'la bire bir karşılaşmaları durumunu, Neesham bugüne kadar hala unutamamış.



