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"Jordan'ın takım yönetme tarzı çok eleştiriliyor" iddiası

Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın takım yönetme tarzının, diğer lig yöneticileri tarafından eleştirilere maruz kaldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'ın sahibi Michael Jordan'ın takım yönetme tarzının, diğer lig yöneticileri tarafından eleştirilere maruz kaldığı bildirildi.

New York Times'tan Marc Stein'a göre, Jordan'ın takım yönetme tarzı, ligde pek hoş karşılanmıyor gibi görünüyor:

"Jordan, kopuk bağlantılı yönetim tarzı ve ofis ekibini kendi arkadaşları arasından kişilerle doldurması nedeniyle, lig çevresinde eleştirilere maruz kalıyor. Her iki alanda da bunu tek yapan olmamasına rağmen."

Raporda ayrıca MJ'in zamanının çoğunu takımdan uzakta geçirdiği belirtilirken, ölü sezon döneminde serbest oyuncuların takıma alınma sürecine dahil olmadığı da açıklandı.


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