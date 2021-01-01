Jordan'ın kullanılmış iç çamaşırı, 500 dolara açık artırmada!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kullanılmış iç çamaşırının 500 dolara açık artırmaya çıkarıldığı bildirildi.



Spor tarihinin en büyük ikonlarından biri olan ve özellikle 90'lı yıllarda dünyada son derece popülerleşmiş olan Jordan, basketbol takipçisi olmayanların bile adını bildiği bir noktada yer alıyor.



Bulls efsanesinin oldukça sıra dışı bir hatıra ürünü, çok yüksek bir fiyat etiketiyle açık artırmaya çıkarıldı ve bu gelişme, bugün bile kendisinin hala ne kadar popüler olduğunu ortaya koydu.



Leland's Müzayedesine göre, MJ'in kullanılmış iç çamaşırı/kompresyon şortu, şu anda 500 dolarlık bir başlangıç teklifiyle ilgilenenlerin beğenisine sunulmuş durumda:



"Michael Jordan tarafından giyilen bu iç çamaşırı/kompresyon şortunun dikiş yerlerinde görülen bazı gevşek iplikler, olağandışı olan bu ürünün kesinlikle kullanıldığını gösteriyor.



MJ'in "Last Dance"te görülen güvenlik görevlisi John Michael Wozniak'ın bir aile üyesinden gelen ürünün bel bandında yazan ikonik 'Jordan' soyadının yanı sıra, 'Wozniak' soyadının ve Michael Jordan adının bulunduğu kuru temizleme etiketleri de yer alıyor.



Bu ürün, müzayedede yer alan takımlar, kravatlar, kemerler ve ceketler de dahil olmak üzere MJ'den Wozniak'a verilmiş olan birçok parçadan yalnızca biri."



