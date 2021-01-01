"Jordan'ın gönderilmemesinin sebebi, 'Büyük üçlü' ile kurduğu bağ!" iddiası

Brooklyn Nets'in pivot oyuncusu DeAndre Jordan ile yollarını ayırmamasının sebebinin, ekibin "üç büyüğü ile kurduğu bağ" olduğu iddia edildi.



New York Daily News'daki son raporunda Kristian Winfield, Spencer Dinwiddie anlaşmasının arkasındaki detayları sundu.



Not ettiği şeylerden biri ise, Nets'in Jordan'ı takasa dahil etme konusundaki isteksizliğiydi:



"Lig kaynaklarına göre, 'Nets ekibi, pozisyonu rotasyonun sonlarında sabitlenmiş olmasına rağmen, anlaşmaların bir parçası olarak DeAndre Jordan ile yollarını ayırmaya isteksizdi."



Winfield, burada önemli nokta olarak Jordan'ın Kevin Durant ve Kyrie Irving arasındaki dostluğuna şu şekilde vurgu yaptı:



"Jordan, Nets'in hem Irving hem de Kevin Durant ile anlaştığı aynı yaz döneminde dört yıllığı 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Önümüzdeki iki sezonda 20 milyon dolar daha alacağı bulunuyor olsa da, iddialara göre Brooklyn'in üç büyüğü ile kurmuş olduğu bağ, bir anlaşmada kullanılması için fazla güçlü."



