Jordan'ın Carmelo'ya verdiği en iyi tavsiye: "Çeyrek başına 7 sayı!"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın skor üretme konusunda kendisine verdiği en iyi tavsiyeyi paylaştı.



NBA tarihinin en önemli skorerlerinden biri olan Carmelo, skor üretme konusunda kariyerinin başlarında bizzat Jordan'dan tavsiye aldığını söyledi.



37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Barstool Sports'un "Million Dollaz Worth of Game" isimli podcast'inde, Bulls efsanesiyle basit matematiğe dayalı olarak nasıl yüksek miktarda sayı ortalaması yakalanabileceğine ilişkin sohbetini paylaştı:



"MJ bana nasıl maç kasedi izleneceğini öğretmişti, ben nasıl izlenir bilmiyordum. Bana 'Şunu yap, bunu yap' diye anlatmıştı.



Sonra bana ciddi anlamda sayı bulma sanatını analiz etmişti. Ona 'Nasıl sayı atacağımı zaten biliyorum' dediğimde, 'Hayır, bunun mental tarafını anlatacağım sana' demişti;



'Kaç sayı ortalama istiyorsun? Şu anda 28 sayı ortalaman var. Sana buna nasıl daha kolay ulaşacağını anlatayım' dedi:



'Çeyrek başına 7 sayı olarak düşün. Bu iki turnike ve bir üçlük, ya da bir turnike ve iki serbest atış demek. Bir çeyrekte belki ısınırsın ve 11, 12 ya da 13 sayı atarsın. İlk yarıda 14 sayını bulduğunda, kendini oyunun hızına adapte edebilirsin.'



Bunu dinleyince 'Vay be' olmuştum ve maçlarda da bu şekilde düşünmeye başlamıştım. Sonraki sezon neredeyse 30 sayı ortalamam vardı. Bana, istediğim noktaya çabucak ulaşmak zorunda olmadığımı öğretmişti. Oyunu benim için yavaşlatmış oldu.



Bana verdiği en iyi tavsiye belki de buydu."



Carmelo, NBA tarihi sayı krallığı listesinde 27.370 sayıyla 10. sırada yer alıyor.



