Jordan: "İlk üç şampiyonluğumdan sonra, her anlamda bitkin düşmüştüm"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1993'te üçüncü şampiyonluğunu kazandıktan sonra, fiziksel ve mental olarak çok yorulduğunu itiraf etti.



Bugüne kadar, NBA taraftarlarının çoğu, MJ'in 1993 sezonunu takiben şaşırtıcı bir şekilde emekli olmaya karar vermemiş olsaydı, Bulls ile daha da fazla şampiyonluk kazanabileceğini iddia ediyordu.



Bulls'un Charles Barkley liderliğindeki Phoenix Suns karşısında kazandığı ilk three-peat'inden sonra Jordan, yorgunluğun kısa bir süre sonra hem bedenini hem de zihnini yuttuğunu itiraf etti:



"Fiziksel olarak bitkin düşüyordum, ancak zihinsel olarak daha da fazla bitkin düşüyordum. Rekabetçi bir şey yapmaya çalıştığınızda, açlığın bir kısmını, bazı sınırlarını kaybediyorsunuz."



Jordan, 1993 Finalleri'nde 41.0 sayı, 8.5 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarla oynamış ve 1991-93 yılları arasındaki tüm Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



